Durante viagem, Sthefany Brito impressiona ao surgir de biquíni na neve

A atriz Sthefany Brito postou um vídeo andando de esqui durante sua viagem com o marido, Igor Raschkovscky

Sthefany Brito (35) está curtindo suas férias em Courchevel, na França, e impressionou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um vídeo da viagem.

Na publicação feita nesta quarta-feira, 11, no Instagram, a atriz aparece andando de esqui, depois aparece passeando como marido, Igor Raschkovscky, e também brincando na neve apenas de biquíni.

"Primeiro dia num nos meus lugares preferidos no mundo inteiro… Me sinto criança na neve, me sinto dentro de um filme. É lindo e tão mágico! Não consigo fingir costume!", escreveu a artista na legenda da postagem.

Os fãs ficaram encantados com os registros da artista na neve. "Que maravilhoso", disse uma seguidora. "Linda. Ainda tira onda esquiando", comentou outra. "Não teria coragem de ficar de biquíni na neve", comentou uma internauta. "Lindos. Aproveitem muito", falou mais uma.

Confira o vídeo da viagem de Sthefany Brito:

Dia na praia com o filho

Antes de embarcar para a França, Sthefany Brito curtiu o dia ensolarado no Rio de Janeiro com o filho, Enrico (2). A artista passeou com o pequeno pela areia, de mãos dadas, e dividiu com cliques encantadores com os fãs das redes sociais.

Para o momento mãe e filho, ela apostou em um biquíni preto, uma saia estampada e um chapéu. Já Enrico estava com uma bermuda laranja. "Toda minha vida nessa mãozinha!", se derreteu a mamãe coruja na legenda da publicação.

