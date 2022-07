Durante viagem, Gloria Pires posta clique raro ao lado do marido e dos filhos

A atriz Gloria Pires compartilhou uma foto com Orlando Morais, Bento e Ana durante a viagem em família

Gloria Pires (58) encantou os seguidores das redes sociais nesta quinta-feira, 28, ao compartilhar novos cliques de sua viagem.

A atriz está nas Bahamas com a família e publicou em seu perfil no Instagram uma foto em que aparece de biquíni no mar ao lado do marido, o músico Orlando Morais (60), e dos filhos, Bento (17) e Ana Morais (22).

Os seguidores encheram a publicação de curtidas e elogios. "Que família linda", disse uma seguidora. "Família unida é tudo de bom. Que Deus abençoe", comentou outra. "Família linda e que lugar lindo", falou uma terceira.

Durante a viagem, Gloria Pires vem compartilhando vários cliques de biquíni e sua beleza chamou a atenção dos seguidores. Nesta última quarta-feira, 27, A atriz compartilhou alguns registros feito por sua filha, Ana. Nos registros, a barriga chapada e a boa forma da atriz se destacou. "O que eu quero? Sossego!!", escreveu ela, citando um trecho da música de Tim Maia (1942 - 1998).

Vale lembrar que a atriz e Orlando também são pais de Antonia (29). Ela também é mãe de Cleo (39), fruto de seu relacionamento com o cantor Fábio Jr (68)

Confira a foto de Gloria Pires com o marido e os filhos durante viagem:

