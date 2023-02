Durante passeio nos parques da Disney, Virginia Fonseca relata perrengue: “Não era pra ser”

A influenciadora Virginia Fonseca revelou para os seus seguidores um perrengue que passou durante seu passeio pelos parques da Disney

Nesta segunda-feira, 27, Virginia Fonseca (23) compartilhou em seu Instagram alguns detalhes de sua viagem para os Estados Unidos, onde a influenciadora e sua família foram para os parques da Disney.

A esposa do cantor Zé Felipe (24) comentou com seus seguidores sobre um perrengue que passou quando tentou ir com sua filha mais velha, Maria Alice (1), em um brinquedo.

“Galera, vocês acreditam que a gente estava em um brinquedo para ir com a Maria Alice, um brinquedo que roda. A gente estava dentro do brinquedo, até postei um boomerang escrito ‘bora’, o brinquedo deu pau na hora”, começou dizendo a influencer.

Virginia ainda comentou sobre outros obstáculos que teve para entrar na atração: “Eu tenho certeza que não era para gente ir. Porque na hora que a gente entrou, uma mulher começou a arrumar confusão falando que era o carrinho dela, sendo que era o carrinho de trás. E ela começou a arrumar confusão, e a gente não entende a língua, então a gente saiu e depois o pessoal falou que era pra gente voltar”.

“A gente voltou. Aí tá, estávamos para ir e o brinquedo parou. E mandaram todo mundo sair”, comentou a mãe de Maria Alice e Maria Flor.

Filmando o marido e a primogênita, Virginia finalizou a história: “Não era pra ser mesmo, mas enfim, outro dia a gente vai lá”.

Reprodução: Instagram

Polêmica!

Virginia causou polêmica em suas redes sociais quando compartilhou fotos de sua viagem em família até os Estados Unidos.

Isso porque, a influenciadora também levou as babás das duas filhas para a viagem também. Apesar de críticas, Virginia também recebeu apoio de seus fãs.