Duda Nagle abre álbum de fotos de primeira vez de Zoe em parque nos EUA

Ator Duda Nagle encantou ao mostrar fotos com a família durante viagem nos EUA

CARAS Digital Publicado em 20/07/2022, às 14h23

O ator Duda Nagle (39) e a apresentadora Sabrina Sato (41) estão curtindo as férias de Zoe (3) da escola nos EUA em parques de diversão.

Nesta quarta-feira, 20, o papai coruja compartilhou fotos de momentos divertidos com a herdeira, que está pela primeira vez no lugar, e encantou com os registros da família. Além da amada e da pequena, a cunhada, Karina Sato, o marido dela e os sobrinhos de Sabrina Sato também apareceram nos cliques.

"Foi ótimo, vivemos todo tipo de emoção e adrenalina na @universalparksbrasil de carrossel à montanha russa mais forte que já fui na vida, a nova Velicicoaster do Jurassic World é impressionante", contou sobre o dia no parque.

Nos comentários, os internautas vibraram com os registros. "Que barato", escreve Leda Nagle (71). "Família linda", elogiaram os fãs.

Sabrina Sato exibe boa forma em viagem

Ainda nesta quarta-feira, 20, Sabrina Sato iniciou o dia compartilhando novos cliques de sua viagem com a família. Assim como Duda Nagle, ela publicou registros do dia que tiveram no parque e chamou a atenção ao exibir seus pernões em um shortinhos jeans.

