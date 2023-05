Domitila Barros se despede da Alemanha para voltar ao Brasil: ‘17 lindos anos’

Ex-BBB e Miss Alemanha Domitila Barros mostra passeio por lugares de Berlim para se despedir do país europeu

Nesta quinta-feira, 18, a ex-participante do Big Brother Brasil 23 e ativista Domitila Barros (38) usou suas redes sociais para emocionar seus seguidores! A modelo compartilhou um vídeo passeando por lugares importantes para ela na cidade de Berlim, na Alemanha, mostrando seus últimos momentos na capital do país europeu.

“Berlim, te amo! Vou sentir muita saudade. A cidade onde vivi 17 lindos anos da minha vida. As ruas de Mitte com todas suas lembranças, o ponto turístico fernsehturm com todas suas facetas, o teatro preferido e os museus que tanto amo...Hoje tirei um tempinho para rever e me despedir desses lugares tão cheios de mágica em Berlim”, escreveu a Miss Alemanha, na postagem que fez em seu perfil oficial no Instagram.

Domitila já está de malas prontas para voltar ao Brasil, depois de tantos anos vivendo na cidade alemã. A ativista revelou aos internautas que vai voltar para morar em São Paulo. “Estava imaginando que moraria no Rio, mas vou morar em São Paulo”, contou através de seus stories no final de abril.

Ex-BBB e Miss Alemanha Domitila Barros exibe o reencontro com o namorado alemão Moritz Carlos

Nas redes sociais, Domitila Barros compartilhou um vídeo mostrando como foi a sua viagem de avião e também o momento do reencontro com o amado, o alemão Moritz Carlos, depois de toda a maratona do Big Brother Brasil 23. A estrela ainda contou que viajou para organizar a sua mudança da Alemanha para o Brasil. "Meus amores, como combinado aqui vai o VLOGzinho da minha viagem de volta a Alemanha, finalmente encontrei o mozão. E posso mostrar um pouquinho da cidade onde morei nos últimos anos…", disse ela. O namorado de Domitila é empresário. Ele tem um podcast e também escreveu um livro, chamado How To China – produzir na China ficou fácil.