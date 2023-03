Discreto, João Gomes posa agarradinho com a namorada em Amsterdam

Curtindo a Holanda, João Gomes se declarou para Ary Mirelle: "Apaixonado e com frio”

Desde que assumiu o namoro com a influenciadora Ary Mirelle, JoãoGomes (20) mantém a discrição sobre o relacionamento para proteger a privacidade da amada. Mas na noite da última quinta-feira, 02, o cantor abriu uma exceção e compartilhou um momento íntimo do casal durante uma viagem para Amsterdam, na Holanda.

Em seu stories, João compartilhou um vídeo posando abraçadinho com a namorada, que caiu na risada depois de dar um beijinho no amado: “Pedro fica constrangido”, falou sobre o amigo que filmava o momento fofo do casal. Na legenda o cantor fez questão de se declarar pra influenciadora: “Apaixonado e com frio”, brincou sobre o clima do país.

João Gomes posa com a namorada - Reprodução/Instagram

Mais cedo, também nos stories, o astro do piseiro brincou com a amada: “Ary tá meio ruim da barriga”, João escreveu no vídeo em que relata o ocorrido em tom de bom humor: “Ela comeu um negócio meio atrapalhado, ela come demais essa menina, tu é doido”, disse sobre a namorada.

Ary também publicou uma foto com o amado, juntinhos andando de bicicleta, um dos principais meios de transporte da cidade: “Voltinha com o gatinho”, a influenciadora escreveu. A foto foi republicada por Gomes, que não se conteve e fez mais uma declaração: “Eu te amo”, escreveu.

João Gomes passeia com a namorada - Reprodução/Instagram

A estrela do piseiro também aproveitou o clima de romance e cantou "Girassol" de Alceu Valença em uma rua da cidade:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ACREDITE 🧡 (@joaogomescantor)

João Gomes faz declaração apaixonada para namorada e pede desculpas:

João Gomes não esconde que está perdidamente apaixonado pela namorada, Ary Mirelle! Mesmo em meio a discrição, o cantor sempre encontra uma forma de se declarar para a amada e recentemente, fez uma publicação fofa para demonstrar todo o seu amor pela influenciadora.

Com uma sequência de cliques fofos, João Gomes se declarou: "Desculpa por tornar sua vida uma loucura. Eu fiquei um pouco sozinho quando comecei a cantar. Mesmo que tivesse milhares de pessoas ao meu redor, eu precisava muito de alguém como você na minha vida”, disse apaixonado.