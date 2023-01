Dira Paes encanta seguidores com viagem por Paris ao lado dos filhos

Atriz Dira Paes surge na capital francesa acompanhada de seus dois filhos e seguidores babam na família

A atriz Dira Paes (53) encantou seus seguidores ao mostrar que está curtindo uma viagem internacional com seus filhos! Acompanhada de Inácio (14) e Martim (7), a famosa surgiu posando em frente à Catedral de Notre-Dame, em Paris, na França.

“Eles são as melhores companhias sempre. Meus filhos amados, como é bom descobrir o mundo ao lado de vocês”, escreveu a atriz na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. A linda família arrancou elogios dos seguidores enquanto posava na frente do marco histórico francês, que está fechado para reformas desde o incêndio de 2019.

Os comentários foram inundados de elogios à belíssima família. “Divirtam-se meus amores!”, escreveu um seguidor. “Que maravilha! Seus dois gatos! E como são bem parecidos!”, exaltou uma outra. “Lindos igual a mãe”, exclamou uma terceira.

Veja a publicação da atriz Dira Paes posando ao lado de seus dois filhos na frente de marco histórico em Paris, na França:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Dira Paes (@dirapaes)



Dira Paes celebra o aniversário de relacionamento com Pablo Baião

A atriz Dira Paes esbanjou romantismo ao celebrar o seu casamento de 17 anos com Pablo Baião. Ela abriu um álbum de fotos nas redes sociais para relembrar fotos do relacionamento deles e encantou seus fãs com os cliques inéditos. Na legenda, ela disse: “Há 17 anos de ti em mim. Fotografias do nosso primeiro réveillon, direto do túnel do tempo”. Hoje em dia, Dira e Pablo são pais de dois meninos, Inácio e Martin. Recentemente, ela comemorou o aniversário do filho caçula e mostrou fotos da família toda reunida.