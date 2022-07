Descamisado, Chay Suede exibe corpo sarado nos Lençóis Maranhenses

O ator Chay Suede arrancou elogios dos fãs ao exibir o abdômen trincado em clique sem camisa em viagem

CARAS Digital Publicado em 29/07/2022, às 15h45

Chay Suede (30) atualizou as suas redes sociais com fotos da sua viagem para os Lençóis Maranhenses. Com um clique sem camisa, o ator chamou a atenção dos seguidores.

Aproveitando a vista noturno do passeio turístico do Maranhão, o artista exibindo o corpo sarado e arrancou elogios dos fãs.

"Isso foi hoje, madrugada no meio dos lençóis. Inesquecível!", escreveu o marido de Laura Neiva na legenda da publicação.

"O sangue de Jesus tem poder", brincou um internauta; "É muito lindo", disse outro; "Gente não dá, é muita beleza, magia pura", disparou um terceiro; "Que homem maravilhoso", elogiou mais uma.

Vale lembrar que Chay Suede está confirmado no elenco na próxima novela das nove da Globo, que chamará Travessia.

