Deborah Secco empina o bumbum e posa com biquíni fininho na praia

Atriz Deborah Secco exibiu o corpo escultural ao posar com um biquíni fininho na praia

Redação Publicado em 01/09/2022, às 11h28

A atriz Deborah Secco (42) elevou a temperatura dos seus seguidores nesta quinta-feira, 1, ao posar belíssima de biquíni nas redes.

Através de seu perfil no Instagram, Deborah exibiu uma série de fotos na praia. A atriz apostou em um biquíni fininho para tomar um sol no dia quente no Rio de Janeiro.

Ainda nesta quinta-feira, 1, Deborah Secco foi fotografada passeando no shopping com sua filha, Maria Flor de 6 aninhos. Juntinhas, mãe e filha apareceram combinando um conjunto estampado, boné preto e tênis.

Confira as fotos de Deborah Secco:

Foto: Reprodução/Instagram

Deborah Secco aposta em look com decote até o umbigo

Deborah Secco surpreendeu mais uma vez ao exibir uma produção impecável durante viagem a Portugal. A artista elegeu um vestido midi justinho e bem decotado, com recortes até o umbigo. Finalizando a produção, ela deixou o cabelo preso em um rabo de cavalo baixo e apostou em grandes brincos. "De ontem", escreveu ela.

