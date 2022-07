Deborah Secco curte parque de diversões ao lado da filha e seus amigos: ''Mais um dia perfeito com minha turma!''

Deborah Secco surgiu em um parque de diversões, brincando muito ao lado da filha e alguns amigos da pequena

CARAS Digital Publicado em 11/07/2022, às 19h00

Nesta segunda-feira, 11, Deborah Secco (42) decidiu usar suas redes sociais para exibir um dia divertido que viveu ao lado da filham Maria Flor (6) e de alguns amigos da pequena.

A atriz publicou uma série de cliques onde ela aparece brincando em um parque de diversões em Orlando ao lado das crianças, mostrando todo o seu lado mãezona.

A gata ainda publicou alguns cliques sozinha onde aparece esbanjando estilo, usando um top e um shorts beje combinando com um tênis branco e um óculos de sol com lentes espelhadas.

Na legenda, ela falou com carinho do momento: "Mais um dia perfeito com minha turma! Nem sei explicar em palavras às tantas experiências e lembranças que estamos construindo nessa viagem… só ela e eu…"

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Que fofuras!", escreveu um. "Lindos!", falou outro. "Muito amor carinho, com criançada, tudo muito lindo", escreveu um terceiro.

Confira os cliques de Deborah Secco curtindo um parque de diversões com a filha e amigos: