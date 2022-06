Debby Lagranha curte dia na praia ao lado dos filhos: "Lindos"

Nas redes sociais, Debby Lagranha compartilhou cliques na praia ao lado de Duda e Arthur

CARAS Digital Publicado em 13/06/2022, às 15h07

Debby Lagranha (30) dividiu com os seguidores das redes sociais alguns cliques ao lado de sua família.

A atriz e médica veterinária está aproveitando alguns dias de férias na Bahia e encantou os fãs ao mostrar seu dia na praia com os filhos, Duda (9) e Arthur (9 meses), fruto de seu relacionamento com Leandro Amieiro.

Ao compartilhar os registros, Debby se derreteu pela família. "O melhor de mim e o melhor da gente. Seja sua melhor versão todos os dias. BOM DIAAAA! Que sua semana comece abençoada, recebendo toda a energia desse paraíso", escreveu ela.

Os fãs elogiaram os belos registros em família. "Lindos", disse uma seguidora. "Família linda", comentou outra. "Quanto amor nesses registros. Que Deus abençoe vocês", falou uma terceira.

Mesversário do filho

Debby Lagranha encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar algumas fotos do mesversário do filho caçula. Arthur completou nove meses de vida na última sexta-feira, 10, e os papais corujas comemoraram a data com uma festa temática. A festa de Arthur foi inspirado no filme Monstros S.A, da Disney, e o menino surgiu usando um macacão do personagem Mike Wazowski.

Confira: