De vestido florido, Camila Queiroz abre álbum de fotos apaixonantes por Londres: ''Me apaixonando''

Repleta de estilo, atriz Camila Queiroz faz sessão de fotos na London Eye e o Big Ben e deixa web apaixonada

Redação Publicado em 13/06/2022, às 13h04

A atriz e apresentadora Camila Queiroz (28) usou as redes sociais para compartilhar mais uma sequência de cliques apaixonantes por Londres, na Inglaterra.

Na tarde desta segunda-feira, 13, a modelo impressionou seus admiradores com uma sessão de fotos encantadoras em um dos pontos mais conhecidos da capital inglesa, a London Eye e o Big Ben.

Repleta de estilo, a esposa do ator Klebber Toledo (35) inovou nas poses e encantou ao mostrar toda a sua beleza em um vestido florido rosa com detalhes em preto e uma meia calça.

Nas fotos, compartilhadas no Instagram, a musa apareceu apoiada em um dos muros da região histórica, na roda gigante e do relógio mais famoso do mundo.

"Me apaixonando por...", escreveu ela ao adicionar um emoji de roda gigante.

Nos comentários, é claro, não faltou carinho e admiração para a artista brasileira. “Tudo nessa foto é perfeito”, apontaram. “Camila eu sou apaixonada por você”, declarou uma internauta. “Como consegue ser tão linda?”, questionou outra.

Camila Queiroz aposta em vestido florido para sessão de fotos em pontos turísticos de Londres: