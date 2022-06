De vestido com fenda, Patrícia Poeta rouba a cena em praia italiana

Apresentadora Patrícia Poeta impressionou ao surgir deslumbrante em novas fotos de sua viagem à Itália

CARAS Digital Publicado em 03/06/2022, às 11h40

A apresentadora Patrícia Poeta (45) continua encantando com fotos de sua viagem de férias pela Itália.

Nesta sexta-feira, 3, a jornalista global publicou novos cliques curtindo a paisagem deslumbrante da costa do país europeu e roubou a cena ao surgir no local cheia de estilo.

Usando um vestido preto, bem coladinho e com fenda, Patrícia Poeta se destacou no lugar com sua beleza arrasadora.

Exibindo uma silhueta impecável, a apresentadora superou a paisagem. "Sextouuuu…. Polignano a Mare fica na entrada da Puglia, o “ salto da bota”. O que dizer desse lugar? Acho que as imagens falam por si só….não?!", escreveu na legenda.

Nos comentários, não faltaram elogios para a famosa. "Maravilhosa", admiraram os fãs. "E esse vestido? Que linda", aprovaram o look.

Ainda nas últimas semanas, durante a viagem, Patrícia Poeta chamou a atenção ao andar de bicicleta de maiô para queimar as calorias das delícias da culinária italiana.

Patrícia Poeta surge deslumbrante na Itália; veja as fotos: