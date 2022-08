De vestidinho, Mirella Santos surge deslumbrante em fotos em Dubai

Modelo Mirella Santos recordou cliques luxuosos em Dubai e roubou a cena ao surgir toda estilosa no momento

A modelo Mirella Santos (38) chamou a atenção ao resgatar cliques da última viagem que fez para fora do Brasil. Neste domingo, 31, ela compartilhou fotos que tirou em Dubai recentemente.

Toda estilosa, usando um vestido de tom nude e uma bolsa de grife, a loira apareceu fazendo pose em uma praia do lugar.

"Deu saudades dessa viagem", escreveu Mirella Santos sobre os momentos que viveu em Dubai, onde comemorou seus 10 anos de casada com Wellington Muniz (48).

Ao aparecer deslumbrante nos registros, a famosa logo arrancou elogios dos seguidores. "Maravilhosa", admiraram os fãs. "Uau", exclamaram outros.

Mirella Santos renova votos com Wellington Muniz fora do Brasil

Nas últimas semanas, Mirella Santos e Wellington Muniz viajaram para das Maldivas e depois para Dubai para comemorarem 10 anos de casados. No local paradisíaco, o casal, pai de Valentina Muniz (8), renovou os votos da união.

Em sua rede social, a modelo impressionou ao mostrar uma foto do momento cheio de amor. O look escolhido para o evento foi um vestido branco. Flores ainda foram usadas no cabelo e um arranjo na mão.

