De shorts e camiseta amarrada, Flávia Alessandra curte passeio em parque de diversões

A atriz Flávia Alessandra compartilhou os melhores momentos da ida da família a um parque de diversões em Orlando

CARAS Digital Publicado em 27/07/2022, às 15h51

Flávia Alessandra (48) está fazendo questão de dividir com os seus seguidores tudo sobre a viagem de família para os Estados Unidos.

Em Orlando, a atriz, o marido Otaviano Costa (49), e as filhas, Giulia (22) e Olivia (11), estão curtindo os parques de diversões do local da melhor maneira.

Para aproveitar o clima quente no Hollywood Studios, a artista apostou em um shorts jeans curtinho, uma camiseta estampada amarrada, tênis e óculos escuros.

"Que a força esteja com você", escreveu ela na legenda. No vídeo é possível ver o quarteto aproveitando as atrações de Star Wars e Toy Story.

"Que tudooo", disparou um internauta; "Muito bom acompanhar vocês", declarou outro; "Já falei hoje que eu sou apaixonada nos seus looks?", disse uma terceira.

OTAVIANO COSTA SE EMOCIONA AO REENCONTRAR PERSONAGEM DA DISNEY

O apresentador Otaviano Costa compartilhou com os seus seguidores uma cena emocionante durante a sua presença no parque Hollywood Studios. O artista publicou uma foto ao lado do personagem Chewbacca, da franquia de Star Wars, e não segurou as lágrimas.

"Nada é mais emocionante do que reencontrar um bom e velho amigo, depois de tantas galáxias muito, muito distantes…#StarWars #Chewbacca Ps* Sim, eu estava chorando na última foto!", escreveu ele.

