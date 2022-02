De óculos de sol e com o pé na areia, Bianca Andrade posta foto em viagem com o filho Cris

A influenciadora Boca Rosa explodiu o fofurômetro postando um clique ao lado do seu filho Cris, de 1 aninho

CARAS Digital Publicado em 12/02/2022, às 15h29

Neste sábado, 12, Bianca Andrade (27) postou uma foto ao lado do seu filho Cris (1) em uma viagem para Trancoso!

No clique, mãe e filho aparecem de óculos de sol e com o pé na areia. O bebê da influenciadora vestia um look branco estampado com personagens da Disney, e para completar o visual estiloso, colocou um óculos de sol estilo aviador.

Já a ex-BBB apareceu no clique com um top e uma saia de crochê coloridos, que combinaram muito bem com a sandália de cores rosa e laranja para completar o look.

Para legendar a foto, a esposa do youtuber Fred (32) escreveu: "Parceirinho de viagem da mamain". Várias celebridades marcaram presença nos comentários da postagem da dona da Boca Rosa Company! A cantora e vencedora do The Masked Singer Brasil, Priscilla Alcântara (25) comentou: "Ahhh nãooo".

Já a ex-BBB Marcela McGowan (33), que acompanha Bianca e Cris na viagem, escreveu: "Meus amorzinhos". E a escritora Thalita Rebouças (47) reagiu à foto comentando: "Não! Eu não aguento! Socorro".

Os fãs de Boca Rosa acharam o filho da influenciadora uma fofura! "Que fofinho", escreveu uma seguidora. Outra fã comentou: "Ele sentadinho de óculos, não aguento".

Confira aqui a foto fofa de Bianca Andrade e Cris!