De maiô, Andressa Suita dá show de estilo ao lado dos filhos em parque

Esposa de Gusttavo Lima, Andressa Suita, encantou ao surgir com os filhos combinando looks

21/07/2022

A modelo Andressa Suita (34) está curtindo as férias de julho dos filhos nos EUA e aproveitou o verão por lá para ir a um parque aquático.

Nesta quarta-feira, 21, a esposa de Gusttavo Lima (32) compartilhou fotos com os herdeiros se refrescando em uma piscina temática e chamou a atenção com os looks escolhidos para o momento.

Enquanto ela apostou em um maiô de grife, os pequeno Gabriel (5) e Samuel (3) apareceram combinando suas roupas para o momento divertido.

"Dia de parque aquático com muita diversão…", disse a influenciadora ao aparecer cheia de estilo e esbanjando boa forma com os garotos.

Nos comentários, os internautas admiraram a família do cantor sertanejo. "A mãe mais linda do mundo", falaram. "Lindos", escreveram outros.

Andressa Suita esbanja estilo em férias.

Além de ter surgido toda estilosa com os filhos em um parque de diversão, Andressa Suita apareceu arrasadora para o show de Ivete Sangalo (50) em Orlando.

De shortinhos brilhante e regata branca, a amada de Gusttavo Lima mostrou como fazer uma combinação básica cheia de atitude.

