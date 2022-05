De look branco, Patrícia Poeta surge deslumbrante na Itália

Apresentadora Patrícia Poeta esbanjou beleza em novas fotos de suas férias na Itália

CARAS Digital Publicado em 27/05/2022, às 10h49

A apresentadora Patrícia Poeta (45) mostrou mais um dia de suas férias na Itália em novos cliques em sua rede social.

Nesta sexta-feira, 27, a jornalista global exibiu cliques de um passeio que fez na Sicília e encantou ao surgir deslumbrante na paisagem impecável.

"Sextou em… Marzamemi, antigo vilarejo de pescadores que até os anos 50 dependia exclusivamente da pesca do atum. Hoje, um dos “ points da moda” - com boa praia, boa comida, bom vinho e “ dolce far niente”, como dizem os italianos", contou ela.

"A nome do lugar deriva do árabe Marsa al-hamem, que significa "Baía das Rolinhas", já que é zona de passagem dessas aves nos períodos de migração. Um lugar tranquilo e encantador", deu mais informações.

Ainda nos últimos dias, Patrícia Poeta "ensinou" mais sobre os pontos turísticos da Itália. A apresentadora compartilhou fotos em uma escadaria e mais outros registros em um ponto histórico do local.

Patrícia Poeta encanta com novas fotos na Itália; veja: