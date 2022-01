De férias, Ticiane Pinheiro e César Tralli aproveitam dia na piscina com as filhas

Ticiane Pinheiro compartilha registro com César Tralli e as filhas durante férias na Bahia e encanta web

CARAS Digital Publicado em 29/01/2022, às 20h15

Neste sábado, 29, Ticiane Pinheiro (45) aproveitou o dia ensolarado para curtir uma piscininha ao lado da família.

Acompanhada do maridão, César Tralli (51), a apresentadora apareceu com as filhas, Rafa (12) e Manu (2), e encantou os fãs.

“Família. Meu coração transborda de amor. Deem valor porque é difícil tirar foto com todos juntos”, escreveu ela na legenda do post com bom humor.

Nos comentários, não faltaram elogios. “Família linda demais”, disse um fã. “Casal abençoado”, declarou outro. “Como elas cresceram rápido”, afirmou mais um.

A família está aproveitando as férias no litoral da Bahia, onde recentemente apareceram se divertindo na praia.