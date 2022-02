De férias na Bahia, Ana Maria Braga toma Sol só de biquíni em praia paradisíaca e ganha elogios

Ana Maria Braga aproveita férias no litoral baiano e arranca suspiros dos internautas ao aparecer só de biquíni na praia

CARAS Digital Publicado em 28/02/2022, às 10h11

Nesta segunda-feira, 28, Ana Maria Braga (72) decidiu aproveitar o dia de folga para curtir um belo descanso nas praias da Bahia.

Só de biquíni, a apresentadora decidiu acordar cedo para receber os primeiros raios de Sol da manhã e encantou os internautas com registros paradisíacos.

“Acordei cedinho, dormi na praia pra aproveitar melhor (Sol bom da manhã, com protetor solar)”, escreveu ela na legenda da publicação.

Nos comentários, os fãs foram só elogios. “Sua linda”, disse um. “Descanso mais que merecido”, declarou outro. “Uma sereia”, afirmou mais um.

Com sua ausência no Mais Você, a loira acabou assustando os fãs, mas logo apareceu nas redes sociais para avisar sobre as férias e celebrar.