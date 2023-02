De férias, Graciele Lacerda viaja com Zezé Di Camargo para o Pantanal: "Tirar essa semaninha para descansar"

Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo embarcam para o Pantanal após curtirem alguns dias em Orlando, nos Estados Unidos

Graciele Lacerda (42) e Zezé Di Camargo (60) vão curtir alguns dias de descanso longe da agitação da cidade grande. Após passarem alguns dias em Orlando, nos Estados Unidos, o casal embarca nesta terça-feira, 14, para o Pantanal, no Mato Grosso do Sul.

A viagem é uma tradição anual dos dois, contudo, no ano passado eles tiveram um imprevisto, e não conseguiram viajar, sendo assim, estão bastante ansiosos para voltar ao local.

"A gente vem pescar todos os anos. No ano passado, de última hora, não deu certo e a gente não conseguiu vir, mas esse ano estamos aqui. Calhou exatamente depois de Orlando, que me deixou cansadíssima de tanto que a gente curtiu e aproveitou aquela rotina maluca. Agora a gente vai tirar essa semaninha para descansar", contou a influenciadora digital à CARAS Digital.

Para curtir bastante os dias de descanso ao lado do marido, a musa fitness vai ficar um pouco ausente das redes sociais, mas Graciele pretende registrar ao máximo alguns momentos para compartilhar com os seguidores depois.

"Lá não pega sinal, só quando a chalana para e ainda sim não é tão bom. O que eu conseguir postar da viagem vou estar postando. A qualquer momento posso estar postando alguma curiosidade, o que a gente está fazendo, vai ter festa temática e vamos brincar com isso. Vai ser bem especial", contou.

Look de Graciele Lacerda chama atenção

A musa fitness Graciele Lacerda chamou a atenção com mais um look escolhido para curtir um parque de diversão em Orlando, nos Estados Unidos. A famosa publicou cliques se divertindo no local com Zezé Di Camargo e roubou a cena com seu estilo.

Nos registros, a influenciadora apareceu toda fashion vestindo um conjuntinho laranja com peças brancas. Entre elas: um tênis esportivo, uma bolsa de grife e um top decotado que já havia usado em outro dia na viagem. A peça repetida por Graciele ficou com outra cara no look laranja, já que da outra vez ela combinou a roupa com peças jeans.

