De férias, Gil do Vigor passeia pela Times Square, em Nova York, e encanta web

Gil do Vigor impressiona internautas com registros de sua viagem por Nova York, nos Estados Unidos

CARAS Digital Publicado em 25/02/2022, às 15h45

Nesta sexta-feira, 25, Gil do Vigor (30) aterrissou novamente em terras estadunidenses e mostrou um pouquinho de seu passeio por Nova York!

O economista decidiu dar uma voltinha pela Times Square enquanto aproveitava as férias fora do país e encantou os fãs.

“Welcome to New York [Bem-vindo à Nova York]”, escreveu ele na legenda da publicação, matando as saudades do país que praticamente virou sua segunda casa.

Pelos comentários, os seguidores o encheram de elogios. “O look de milhões”, disse um. “Arrasou muito”, declarou outro. “Vigorando como sempre”, afirmou mais um.

Vale lembrar que o ex-BBB passou uma temporada na Califórnia para dar continuidade ao seu doutorado em economia, mas decidiu voltar para o Brasil neste ano para dar continuidade à carreira profissional.