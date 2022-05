De férias com Neymar, Bruna Biancardi nada com golfinhos em Dubai

De férias com Neymar Jr, Bruna Biancardi encanta ao mostrar passeio por aquário e nado com golfinhos em Dubai

Redação Publicado em 25/05/2022, às 12h46

Bruna Biancardi (27) e Neymar Jr. (30) estão curtindo as férias em Dubai, nos Emirados Árabes, após o fim do campeonato francês do craque.

Na manhã desta quarta-feira, 25, a influenciadora publicou uma série de Instagram Stories mostrando que nadou com golfinhos no hotel em que está hospedada com o futebolista.

Nas fotos e vídeos, ela aparece se divertindo com os animais aquáticos em um aquário gigantesco e bastante famoso na cidade.

O resort, um dos mais famosos de Dubai, tem diárias que podem chegar a R$ 52 mil reais. A suíte mais cara hospeda até três adultos e uma criança com até 14 anos de idade, além de oferecer um mordomo disponível 24 horas por dia, acesso privativo ao clube do hotel, café da manhã, preços especiais para as atividades com animais marinhos, entre outros benefícios.

Bruna Biancardi encanta ao mostrar passeio por aquário e nado com golfinhos em Dubai:

Estilo de Bruna Biancardi

No último final de semana, Bruna Biancardi roubou a cena ao mostrar seu look para curtir um encontro com os amigos. Ela escolheu um conjunto todo branco, composto por conselet e calça de cintura baixa. O look deixou à mostra a barriguinha dela e o decote poderoso.

Nos comentários, os fãs elogiaram a beleza dela. “Linda”, disse um internauta. “Tá perfeita, aproveita seu domingão”, escreveu outro. “Gata demais”, comentou mais um.