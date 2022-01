De férias, Camilla de Lucas aproveita viagem romântica por Tulum com o noivo

Ex-BBB Camilla de Lucas encanta web com registros ao lado do noivo durante férias em Tulum

CARAS Digital Publicado em 30/01/2022, às 19h03

Neste domingo, 30, Camilla de Lucas (27) deixou seus seguidores encantados ao compartilhar um registro das férias com o noivo, Mateus Ricardo (24).

A ex-BBB apareceu curtindo as paisagens paradísicas de Tulum, no México, com muito romance e fez sucesso nas redes sociais.

“Eu, você e Tulum”, escreveu ela na legenda da publicação, apaixonada pelo cantor. O pedido de noivado aconteceu no fim de 2021.

Pelos comentários, os fãs foram à loucura. “Lindos”, disse um. “Casalzão da p*rra”, disparou outro. "Me adotem, por favor”, pediu mais um.

Recentemente, a influenciadora fez um desabafo emocionante na web ao comemorar a compra da primeira casa, fruto de todo seu trabalho.