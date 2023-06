De férias, Adriane Galisteu posa de biquíni em piscina na Tailândia

Apresentadora Adriane Galisteu abre álbum de fotos de dias de descanso na Tailândia e encanta web ao posar de biquíni cavado em dia de sol

A apresentadora Adriane Galisteu roubou a cena nas redes sociais na manhã desta quinta-feira, 29, ao compartilhar mais registros de seus primeiros momentos das férias na companhia do marido, o empresário Alexandre Iódice.

Em sua conta oficial no Instagram, a loira, que completou 50 anos em abril, publicou uma sequência de três cliques em que aparece curtindo dia de sol na piscina. Nas imagens, ela aparece deitada tomando sol com um chapéu de palha e usando um biquíni sem alças e com a calcinha cavada.

"Para onde você iria se pudesse ir pra qualquer lugar? Me conta aqui…", escreveu Galisteu na legenda da postagem, recebendo elogios dos fãs pela beleza e corpaço. "Uau, como sempre maravilhosa", "Bem musa do outro lado do mundo", "Dri e seu corpinho lindo", "Musa", destacaram os seguidores.

Na quarta-feira, 28, Galisteu visitou templos históricos e outros pontos turísticos do país asiático: “Primeiro dia por aqui, primeira coisa, agradecer…”, escreveu.

Confira as fotos de Adriane Galisteu:

Roberto Justus se explica após polêmica com Adriane Galisteu

Após ser criticado nas redes sociais por falas polêmicas sobre a ex, Adriane Galisteu, o empresário Roberto Justus decidiu se pronunciar sobre o assunto. Nos stories de seu Instagram, o marido da influenciadora digital Ana Paula Siebert se explicou após a repercussão de sua fala durante entrevista a Luciana Gimenez. Durante o bate-papo, ele contou sobre os motivos do término com Galisteu. Os dois foram casados entre 1998 e 1999, e Justus chegou a dizer que a apresentadora vestia "roupas de brechó" e "fumava".

"Não tenho o hábito de dar ibope às matérias sensacionalistas e retiradas de contexto. Mas, em respeito a Galisteu, pela qual tenho muito carinho e admiração (e quem assistiu à entrevista completa que dei no podcast da Luciana Gimenez, pode claramente perceber isso), gostaria de esclarecer que quando me referi a ela comprar algumas peças de roupas em brechós, quis apenas exemplificar que nossos estilos são diferentes, ela é muito mais fashion, descolada e descontraída do que eu", iniciou ele.