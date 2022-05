De chinelo e casaco amarrado na cintura, Simone Mendes curte Nova York: ''Turistando''

Cantora Simone Mendes fez foto curtindo cidade nos EUA com look confortável e chamou a atenção

CARAS Digital Publicado em 31/05/2022, às 08h32

A cantora Simone Mendes (38) aproveitou que foi fazer show nos EUA e está curtindo a cidade de Nova York.

Nesta segunda-feira, 30, a coleguinha, da dupla com Simaria Mendes (39) compartilhou uma foto de um momento do passeio pela grande cidade e chamou a atenção com o look bem confortável que apareceu usando.

De rasteirinha, calça legging, regata e um casaco amarrado na cintura, Simone Mendes mostrou ser gente como a gente quando o assunto é turistar com uma roupa agradável e sapatos que não machucam os pés.

Fazendo pose, a artista apareceu curtindo o momento fora do Brasil. "Turistando", escreveu ela na legenda. Nos comentários, os fãs admiraram a famosa. "Lindona", elogiaram.

Ainda nos últimos dias, Simone Mendes fez aniversário e foi surpreendida com um presente luxuoso de Simaria Mendes. A esposa de Kaká Diniz ganhou um item de grife de R$ 17 mil.

Simone Mendes faz passeio em Nova York com look confortável; veja: