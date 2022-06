De biquíni vermelho, Ana Clara faz passeio de barco pelo Rio Negro, em Manaus

Ana Clara Lima conquista a web ao postar sequência de fotos de seu passeio de barco pelo Rio Negro

CARAS Digital Publicado em 24/06/2022, às 14h12

Ana Clara Lima (25) está no Amazonas!

Nesta sexta-feira, 24, a apresentadora encantou completamente a web ao mostrar como foi seu passeio pelo Rio Negro.

Em seu Instagram, ela compartilhou uma sequência de seis registros, um mais lindo do que o outro, feitos durante a visita.

A primeira foto é dela sentada na beira de um barco com as águas ao fundo. O segundo é um vídeo da ruiva biscoitando navegar. Na terceira, ela aparece dentro d’água.

No quarto clique, Ana Clara aparece dentro do rio, com um drink em mãos ao lado de um amigo. E, as últimas duas imagens são dela com metade do corpo imerso.

“Como não se apaixonar por esse lugar?”, questionou a ex-participante do BBB 18 na legenda.

“Que linda”, babou Fernanda Paes Leme (39) nos comentários. E, ela não foi a única. “Como não se apaixonar por você, sua deusa”, perguntou uma fã. “Nossa Iara”, brincou outro. “Belíssima”, elogiou uma terceira.

Veja as fotos e vídeos de Ana Clara Lima no Rio Negro: