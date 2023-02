De biquíni, Maisa ostenta corpão em fotos durante viagem por Fernando de Noronha

Atriz Maisa Silva publica novas fotos de sua viagem pelo arquipélago nordestino e deixa seguidores babando com beleza escultural

A atriz Maisa Silva (20) decidiu elevar a temperatura das redes sociais nesta terça-feira, 31, ao aparecer compartilhando um pouco mais sobre sua viagem pelo arquipélago nordestino de Fernando de Noronha.

Em seu perfil oficial no Instagram, a apresentadora publicou um álbum de fotos recheado de cliques de seus passeios, mas o que chamou a atenção dos seguidores foi a beleza escultural da famosa. Em alguns dos registros, ela ostenta um corpão usando um biquíni vermelho, aproveitando para renovar o bronzeado em seus dias de descanso. “Dias de ilha”, escreveu a famosa, na legenda da postagem.

Os comentários foram inundados de elogios para a beleza exuberante de Maisa. “Amo você viajando, amo suas fotos sem filtro e suas fotos de paisagem”, exaltou uma fã da atriz. “No auge da beleza”, exclamou uma outra seguidora. “Noronha perde toda a beleza quando está perto de você”, comentou uma terceira internauta. Além das milhares de carinhas de apaixonados, palminhas e emoji de coração de todas as cores possíveis para exaltar a beleza escultural da famosa

Veja a publicação da atriz e apresentadora Maisa Silva durante sua viagem pelo famoso arquipélago nordestino de Fernando de Noronha:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por +A (@maisa)



Esclareceu! Maisa Silva fala sobre boatos de possível romance com cantor

Nesta semana, Maisa veio à público esclarecer alguns rumores que estavam circulando com seu nome. Em meio a boatos de que estaria envolvida com um cantor, a atriz deixou claro que está solteira e focando em sua carreira. “Nossa, gente, eu estou super corrida com a pré-estreia do filme 'Desapega' (9 de fevereiro nos cinemas) e ainda estou tendo que vir aqui falar que não estou namorando com ninguém?? Gente, pelo amor de Deus, o dia que eu namorar de novo, ou qualquer coisa do tipo, vocês vão saber! E jamais usaria disso para autopromoção”, disse ela.