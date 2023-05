De biquíni, Key Alves surge ao lado de vacas durante viagem pelo Tocantins

Ex-BBB e jogadora de vôlei Key Alves aproveita viagem pelo interior do Tocantins para visitar animais em fazenda

Nesta segunda-feira, 29, a jogadora de vôlei e ex-participante do Big Brother Brasil 23Key Alves (23) usou suas redes sociais para compartilhar alguns cliques de sua viagem pelo estado do Tocantins. Durante uma passagem pelo interior, a atleta posou ao lado de animais e aproveitou para celebrar a tranquilidade.

“Interior do interior de Tocantins que lugar de paz e simples”, escreveu a influenciadora digital, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram, completando com alguns emojis de carinha de apaixonada, vaca e boi.

Nos cliques, Key aparece posando ao lado do lugar em que as vacas ficam na fazenda, além de fotos e vídeos dos lindos animais. A postagem, claro, arrancou uma série de elogios dos internautas apaixonados pelo momento vivido pela jogadora de vôlei.

“Amei o cabelo parecendo curtinho”, “Interior é lindo demais e as coisas simples jamais devemos esquecer”, “Ansiosa para te ter aqui no Maranhão”, “Eu te amo muito, viu? Nunca se esqueça disso”, “Linda”, “Maravilhosa”, “Perfeita”, “Como pode ser tão incrível”, são apenas algumas das mensagens. Além dos milhares de emojis de carinhas de apaixonados, palminhas, foguinhos, corações de todos os tipos de cores possíveis, entre muitos outros, enviados para enaltecer ainda mais a perfeição de Key Alves.

Veja a publicação da jogadora de vôlei e ex-BBB Key Alves mostrando sua viagem pelo interior do tocantins:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Key (@keyalves)



Ex-BBB comenta sobre affair com gringo

A ex-participante do Big Brother Brasil 23 e jogadora de vôlei Key Alves deu uma entrevista para à coluna Leo Dias, do Metrópoles, para se explicar sobre o flagra que seu atual affair suíço teve com outra ficante. O modelo Kevin Lutolf, para quem não sabe, foi visto com outra pessoa, logo após a ex-sister assumir que os dois estavam tendo um lance.

Mas, a ex-BBB afirmou agora que os dois estão solteiros e que não há nada oficial até o momento. "O boy gringo também é solteiro. Ele é modelo, ator, então aparece o tempo inteiro com modelos. Pode ficar tranquilo, ele é solteiro, não converso com ninguém casado", revelou a jogadora de vôlei. "Ele mora muito longe, na Suíça, tem que fazer um passaporte, um visto… Estamos conversando, já tivemos nossa primeira ligação de vídeo, nos conhecendo assim, e talvez ele venha para o Brasil no mês que vem", completou.