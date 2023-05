De biquíni, Key Alves ostenta corpão escultural durante passeio em cânion no Jalapão

Ex-BBB e jogadora de vôlei Key Alves visita destino paradisíaco em Tocantins e celebra marca nas redes sociais

Nesta quarta-feira, 24, a ex-participante do Big Brother Brasil 23 e jogadora de vôlei Key Alves usou suas redes sociais para mostrar um pouco de sua viagem pelo Jalapão, destino paradisíaco no estado do Tocantins. Nos cliques, a musa aparece de biquíni, ostentando seu corpão esbelto, aproveitando para celebrar uma nova marca de seguidores que alcançou.

“11 milhões de chaveirinhos! Muito obrigada a todos vocês e por tudo que fazem por mim. Gratidão”, escreveu a jogadora de vôlei, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram, celebrando a conquista dos 11 milhões de seguidores que alcançou recentemente.

Nos cliques compartilhados pela atleta, Key aparece usando um biquíni branco e azul, curtindo o passeio que fez para o Cânion Sussuapara, no Jalapão, no estado do Tocantins. Em meio a natureza maravilhosa, a ex-sister exibe sua beleza exuberante, aproveitando o passeio magnífico.

Os comentários da postagem foram inundados de elogios para a beleza tanto da atleta, quanto do lugar. “Bixaaaaa que lugar maravilhoso”, escreveu a irmã da ex-sister, Keyt Alves. “Você merece o mundo, meu amor!”, desejou uma outra internauta. “Que você consiga vencer aquilo que ninguém sabe que você tá enfrentando. Que os sonhos que você não conta pra ninguém se realizem. Que você veja as coisas dando certo, principalmente as que você batalhou silenciosamente. Não saberão o processo, mas todo mundo verá sua felicidade”, escreveu uma página de fã clube da famosa. Além dos milhares de emojis de carinhas de apaixonados, foguinhos, corações de todos os tipos de cores possíveis, palminhas, entre outros, enviados para enaltecer ainda mais a beleza de Key Alves.

Veja a publicação compartilhada pela ex-BBB e jogadora de vôlei Key Alves mostrando seu passeio pelo Jalapão, no Tocantins:

Key Alves abre o jogo sobre possível affair com ator gringo

A mãe está on! A jogadora de vôlei Key Alves, ex-participante do BBB 23, não tem perdido tempo em sua vida de solteira. A famosa confessou que está conhecendo melhor o ator sueco Kevin Lütolf. "Após esse comentário no meu post, passamos a conversar e estamos nos conhecendo melhor", disse ela em depoimento exclusivo à CARAS Brasil. O rolo entre os dois se iniciou após o galã gringo curtir e comentar uma de suas fotos, a qual ele deixou alguns emojis. Ao perceber a interação, Key rapidamente respondeu o comentário retribuindo alguns emojis.

Nas redes sociais, logo a troca de emojis ganhou repercussão e deixou muitos fãs da atleta torcendo para que o romance aconteça. "Key arrasadora de corações gringos", brincou um admirador da beldade, lembrando que ela também fez sucesso com o público do reality Casa de Los Famosos, no México.