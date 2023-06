De biquíni, Key Alves exibe corpo impecável durante estadia no Rio de Janeiro

Ex-BBB e jogadora de vôlei Key Alves deixa internautas babando com cliques de biquíni durante viagem pelo Rio de Janeiro

Nesta última segunda-feira, 19, a ex-participante do Big Brother Brasil 23 e jogadora de vôlei Key Alves decidiu elevar a temperatura da web! Em suas redes sociais, a influenciadora digital compartilhou alguns cliques aproveitando o dia de muito sol na cidade do Rio de Janeiro para renovar seu bronzeado. De biquíni, a musa ostentou um corpo impecável, que deixou seus mais de milhões de seguidores babando.

“Às vezes você só precisa de um Copacabana Palace”, brincou a ex-participante do Big Brother Brasil 23, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram, completando com um emoji de coração branco e uma carinha de linguinha pra fora.

Nos cliques, Key aparece radiante e bastante sorridente, posando nas espreguiçadeiras do hotel. Sensualizando, a musa exibiu seu corpão invejável, colocando para jogo sua barriga trincada e negativa, deixando os seguidores completamente apaixonados.

Os comentários da postagem foram inundados de elogios para a perfeição da jogadora de vôlei. “Gataaaa demais”, disparou a ex-BBB e cantora Flay. “Se existe mais linda e posturada eu desconheço”, exaltou um outro internauta. “Nossa musa”, exclamou um terceiro usuário. Além dos milhares de emojis de corações de todos os tipos de cores possíveis, palminhas, foguinhos, carinhas de apaixonados, entre muitos outros, enviados para enaltecer ainda mais a perfeição de Key Alves.

Ex-BBB Key Alves comenta sobre affair com gringo

A ex-participante do Big Brother Brasil 23 e jogadora de vôlei Key Alves deu uma entrevista para à coluna Leo Dias, do Metrópoles, para se explicar sobre o flagra que seu atual affair suíço teve com outra ficante. O modelo Kevin Lutolf, para quem não sabe, foi visto com outra pessoa, logo após a ex-sister assumir que os dois estavam tendo um lance.

Mas, a ex-BBB afirmou agora que os dois estão solteiros e que não há nada oficial até o momento. "O boy gringo também é solteiro. Ele é modelo, ator, então aparece o tempo inteiro com modelos. Pode ficar tranquilo, ele é solteiro, não converso com ninguém casado", revelou a jogadora de vôlei. "Ele mora muito longe, na Suíça, tem que fazer um passaporte, um visto… Estamos conversando, já tivemos nossa primeira ligação de vídeo, nos conhecendo assim, e talvez ele venha para o Brasil no mês que vem", completou.