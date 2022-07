De biquíni fio dental, Viih Tube ostenta corpaço durante passeio de stand up paddle

A influenciadora Viih Tube chamou a atenção ao compartilhar fotos em passeio de stand up paddle nas Maldivas

CARAS Digital Publicado em 25/07/2022, às 12h56

Viih Tube (21) impressionou os seus seguidores nesta segunda-feira, 25, ao dividir nas fotos da sua viagem para as Ilhas Maldivas.

Aproveitando todas as atividades do local, a influenciadora posou para uma sequência de cliques durante um passeio de stand up paddle e chamou a atenção ao exibir o corpaço com um biquíni fininho.

Para a ocasião, ela apostou em um modelo laranja e cortininha. Nas imagens, a ex-bbb ostenta as curvas em cima da prancha e dirigindo um jet ski diante da paisagem deslumbrante.

"Vivendo em Maldivas", escreveu ela na legenda da publicação, que já conta com mais de 200 mil curtidas.

Amigos e admiradores da Viih Tube fizeram questão de comentar. "Que gostosaaaaa", disparou Pocah; "Que mulher é essa", disse uma internauta; "Gente que espetáculo de mulher", comentou outra.

E claro que Eliezer também deixou o seu elogio para a amada. "Gostosaaa pra cace**!!!! Volta logo. Saudades", disse.

VIIH TUBE FAZ CASAMENTO SURPRESA PARA A MÃE

A influenciadora digital Viih Tubesurpreendeu a sua mãe, Viviane Tube, com um casamento surpresa nas Ilhas Maldivas. A mãe dela ficou noiva de Enrico Degan durante a viagem para o destino paradisíaco e a ex-BBB decidiu que a mãe já deveria se casar. Assim, ela organizou uma cerimônia surpresa em uma praia.

