De biquíni, Bruna Linzmeyer surge radiante em banho no Rio São Francisco

Bruna Linzmeyer encantou os fãs com o álbum de fotos de seu passeio ao ‘Velho Chico’

Bruna Linzmeyer (30) usou suas redes sociais para compartilhar alguns registros das férias nesta quinta-feira, 26. Nos cliques, a atriz abriu o álbum da viagem nacional e surgiu com um sorriso radiante ao tomar um banho no Rio São Francisco, enquanto exibia as curvas em um biquíni colorido e os cachos pintados de rosa, ao lado de uma amiga.

Além da foto em que aparece sorridente, Bruna também compartilhou um vídeo adentrando as águas do ‘Velho Chico’, como o rio é popularmente conhecido, e dando um mergulho. Entre os registros, a atriz mostrou as paisagens paradisíacas que viu no passeio na região dos Cânions do Xingó e legendou “Impactada com esse lugar”, escreveu Linzmeyer.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bruna Linzmeyer (@brunalinzmeyer)

Nos comentários, os fãs da atriz se mostraram encantados com tanta beleza: “Foto linda com vida cor, movimento e alegria…”, disse uma seguidora. “Que delícia de lugar, maravilhosa!!!”, disse outra. Alguns admiradores de Bruna aproveitaram para dar conselhos para a atriz: “Cuidado com a correnteza é perigoso”, disse um fã, preocupado com os riscos do local.

Bruna Linzmeyer revela motivo pelo qual não renovou com a Globo

Bruna Linzmeyer decidiu não renovar seu contrato com a Globo após 12 anos de emissora e os fãs questionaram o motivo. A atriz, que recentemente participou do remake de Pantanal no canal, resolveu abrir o coração e explicou sobre uma nova fase de sua carreira.

"Eu nunca sonhei ser atriz. Adentrei esse mundo e tenho carinho pelo ofício, que me proporcionou muitas coisas. A Globo foi mudando o formato de contrato com as pessoas. Esperando que eles não fossem renovar o meu, fui me organizando financeira e emocionalmente, vendo trabalhos no cinema”, e complementou dizendo que recebeu uma proposta de contrato exclusivo, mas como já tinha alguns projetos encaminhados, optou por não renovar com a emissora, embora se sinta lisonjeada.