De biquíni, Bruna Biancardi exibe barriguinha grávida em vista paradisíaca da Grécia

Influenciadora e modelo Bruna Biancardi, grávida de Neymar, curte viagem em destino paradisíaco na Grécia

Neste sábado, 3, a influenciadora digital e modelo Bruna Biancardi aproveitou sua estadia em Mykonos, na Grécia, para deixar todos os seus mais de milhões de seguidores morrendo de inveja! A musa, grávida do jogador de futebol do Paris Saint-Germain e craque da Seleção Brasileira, Neymar Jr., registrou a vista paradisíaca da cidade.

“Hoje o café da manhã foi diferente… Realizando um sonho!”, escreveu a influenciadora digital, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram. No vídeo, a noiva do craque da seleção abre a porta de seu quarto, caminha até a beira da piscina e nos contempla com uma vista mais que maravilhosa de um dos destinos mais procurados do mundo.

Então, Bruna coloca suas mãos em sua barriguinha, que faz a primeira gestação de sua vida, mostrando o cenário para lá de absurdo que tem aos seus pés. Além disso, ela mostra a mesa, cheia de comidas gostosas.

Bruna Biancardi é uma modelo, influenciadora digital e empresária de 26 anos de idade, nascida no dia 15 de abril de 1997. Formada em Negócios de Moda, ela ficou mais conhecida após ser vista com Neymar em 2021, durante um passeio de barco pela Espanha. Entre idas e vindas, hoje, a musa aguarda um bebê com o jogador de futebol.

Tá enorme! Grávida de Neymar, Bruna Biancardi posa de top e exibe barriguinha grande

Recentemente, na última sexta-feira, 2, Bruna Biancardi encantou os seguidores ao mostrar uma foto inédita de sua barriguinha. Esperando seu primeiro filho, a influenciadora mostrou que está cada vez mais evidente os efeitos da sua gestação em seu corpo. Feliz da vida, a noiva de Neymar posou de top na frente do espelho dentro de um elevador. Sempre belíssima, ela está radiante durante a gravidez. Segundo boatos, o casal prepara um chá-revelação luxuoso que deve acontecer em um resort.