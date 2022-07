De barriga de fora, Flávia Alessandra esbanja estilo em parque nos EUA

Atriz Flávia Alessandra esbanjou beleza e boa forma ao aparecer com look despojado em parque

CARAS Digital Publicado em 26/07/2022, às 14h06

A atriz Flávia Alessandra (48) surgiu toda estilosa em novas fotos de viagem que compartilhou nesta terça-feira, 26, em sua rede social.

Curtindo os parques de diversão dos EUA, a famosa mostrou toda sua beleza ao aparecer com mais um look curtinho, que deixou suas curvas saradas à mostra.

De shortinhos e blusa amarrada, Flávia Alessandra roubou a cena no local com seu corpaço enquanto se divertia com a família. "Não consigo descrever a magia desse lugar. Sempre é algo emocionante. Independente de quem você seja, ou da sua idade, ele sempre trás de volta nossas memórias mais distantes, uma mistura de nostalgia com alegria que nos emociona do começo ao fim. Nem preciso falar que estamos curtindo demais né? Postei nos stories um pouquinho mais sobre esse lugar lindo! Ahhhh tem túnel do tempo de novo, arrasta até a última foto", contou ela sobre o passeio.

Nos comentários, os internautas admiraram os registros da famosa. "A princesa que a Disney não tem", falaram os seguidores. "Seus maravilhosos", falaram os fãs.

