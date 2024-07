Daniella Cicarelli mostra fotos raras com a filha e o esposo em viagem

Discreta com sua vida pessoal, Daniella Cicarelli mostra o rosto da filha em clique raro e surge com o marido; veja as fotos da viagem da família

A apresentadora Daniella Cicarelli está curtindo mais uma viagem com o seu marido, o empresário Guilherme Menge, e a filha, Ana Beatriz, fruto do antigo casamento com Frederico Schiliró, com quem ficou até 2015. Nesta terça-feira, 09, a famosa compartilhou registros com a família e chamou a atenção.

Muito discreta com sua vida pessoal, raramente a modelo exibe sua única herdeira, mas, dessa vez, ela abriu uma exceção e postou um clique cheio de amor com a menina. Além disso, Daniella Cicarelli apareceu ao lado do esposo e curtindo momentos em Saint Tropez, na França.

"Dias especiais em St Tropez", escreveu ela ao fazer um resumo da viagem com a família. Nos comentários o internautas admiraram os registros. "A Bibi já tá enorme. Ela é muito parecida com você. Uma mini Dani", falaram sobre a filha da famosa. "Que delícia de viagem", falaram.

Nas últimas semanas, Daniella Cicarelli estava com o marido em St. Barths, ilha do Caribe que ainda foi palco do casamento deles. Por lá, ela roubou a cena com cliques deslumbrantes de biquíni.

É bom lembrar que a união com Guilherme Menge foi a terceira da vida da modelo que se casou com o pai de sua única filha Ana Beatriz, Frederico Schiliró, com quem ficou até 2015. Antes disso, a famosa teve uma cerimônia luxuosa com o jogador Ronaldo em fevereiro de 2005.

