Dani Calabresa esbanja alegria surgir se divertindo na Disney ao lado de amiga: ''Aproveitando!''

Dani Calabresa exibiu alguns cliques que fez durante uma viagem para a Disney na companhia de uma amiga

CARAS Digital Publicado em 25/05/2022, às 19h55

Nesta quarta-feira, 25, Dani Calabresa (40) decidiu usar suas redes sociais para exibir alguns momentos especiais que viveu durante uma viagem para a Disney.

A atriz publicou uma série de cliques onde ela aparece na Toy Story Land, área do parque em homenagem ao filme Toy Story, aproveitando muito e dando largos sorrisos ao lado da amiga, Fabi.

Na legenda, ela falou com carinho do momento, fazendo sempre uma piada bem humorada: "Elsiâny e Anniélêm, as frôzi de Santo André. Aproveitando o sol de Orlando. ToyStoryland lá no parque Hollywood Studios, essa área é linda demais! A gente se sente no filme!".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Lindas!", disse um. "Ficou gata!", escreveu outro.

Confira os cliques de Dani Calabresa se divertindo com uma amiga na Disney: