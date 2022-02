Dançando com véu, Jojo Todynho surge como personagem de 'O Clone': ''A Jade tá diferente''

Cantora Jojo Todynho compatilhou vídeo divertido em que aparece como a personagem Jade, da novela 'O Clone'

CARAS Digital Publicado em 25/02/2022, às 12h08

A cantora Jojo Todynho (25) arrancou risadas dos fãs nesta sexta-feira, 25!

Em seu feed no Instagram, a campeã da edição de 2020 do reality A Fazenda, compartilhou um registro em que aparece dançando dentro de uma loja de roupas em Dubai.

Com um véu branco e ao som de música árabe, Jojo mostrou seu gingado e lembrou com carinho da protagonista da novela O Clone, Jade, interpretada por Giovanna Antonelli (45), que está sendo reprisada atualmente no Vale a Pena Ver de Novo.

"A Jade tá diferente!", escreveu Jojo Todynho na legenda da publicação, esbanjando seu bom humor.

Nos comentários, os seguidores se divertiram com o post. "Kkkkkkk te amo", declarou Mariana Goldfarb. "Maravilhosaaaaaaa", elogiou Dani Calabresa. "Cada Jade tem seu Lucas", brincou ainda uma internauta, citando o papel de Murilo Benício na trama e o marido de Jojo, Lucas Souza, que recentemente desativou suas redes sociais.

Jojo Todynho celebra chegada dos 25 anos

Na sexta-feira, 11, Jojo Todynho completou 25 anos de idade e celebrou o aniversário na web, agradecendo aos fãs pelo carinho. “Sei que não foi um ano fácil, mas até aqui, Deus me sustentou e nessa nova fase não será diferente, Deus estará sempre ao meu lado, feliz meu dia! Obrigado a todos pelo carinho”, disse ela.

Confira o registro de Jojo Todynho como Jade, de 'O Clone':