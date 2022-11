Dado Dolabella vai para o 'meio do mato' com Wanessa Camargo

Dado Dolabella mostra a casa na qual está hospedado com Wanessa Camargo para curtir os dias de descanso

O ator Dado Dolabella (42) aproveitou o final da semana de folga para viajar com a namorada, a cantora Wanessa Camargo (39). Os dois foram para uma casa no interior e ele registrou a chegada do casal na propriedade.

Nos stories do Instagram, o artista demonstrou o seu encantamento pela casa isolada e que ele chamou de 'no meio do mato'. Inclusive, ele mostrou que Wanessa já estava se sentindo em casa e relaxando na rede na área externa.

"Chegamos no nosso paraíso. Olha esse lugar. Um sonho, essa casa, que coisa mais deliciosa, no meio do mato. Olha que lindo. (...) Amor. Maravilhosa. A gente não sai mais do paraíso, não (risos). Te amo", disse ele.

Vale lembrar que Dado e Wanessa reataram o namoro há poucos meses. Ela anunciou o fim do casamento com Marcus Buaiz no primeiro semestre deste ano e, pouco tempo depois, começou a ser apontada como a namorada de Dado. Os dois já viveram um romance no passado e decidiram dar uma nova chance ao amor agora.

Zezé Di Camargo fala sobre a vida amorosa dos filhos

O cantor Zezé Di Camargo (60) comentou sobre o novo namoro de Wanessa Camargo (39) com Dado Dolabella (42). Eles assumiram o romance há poucas semanas durante um show da nova turnê dela. Agora, o pai dela comentou que não tem qualquer desentendimento com o atual genro e que não interfere nas decisões dos filhos.

"Sempre esteve em paz. Sempre achei que quem manda na vida dos meus filhos são eles. Criei meus filhos para serem felizes acima de tudo. Eu amo o meu genro, Marcus (Buaiz), pai dos meus netos. Ele é como se fosse um filho para mim. Tanto ele, quanto o Léo (Leonardo Lessa - marido de Camilla Camargo), meu outro genro. Mas a vida é deles. Eu não posso interferir", disse ele em entrevista no site da revista Quem.

Então, ele ainda comentou sobre o apoio aos filhos. "Se eles decidem que não dá mais para viverem mais juntos, quem sou eu para julgar? Tenho que apoiar todos eles. Família tem que ser assim, um apoiando ao outro. Acabo sendo amigo de todo mundo. O papel do pai é esse. Desde que seja o melhor para a minha filha, meu papel é facilitar a felicidade dela", afirmou.