Cristiano Ronaldo aproveita dias de descanso com a família: ''Férias com amor''

O jogador de futebol Cristiano Ronaldo publicou uma foto mostrando a viagem de férias com a família

CARAS Digital Publicado em 14/06/2022, às 16h20

Nesta terça-feira, 14, Cristiano Ronaldo (37) revelou que está de férias com a família!

Pelas redes sociais, o jogador de futebol compartilhou uma foto ao lado da esposa, Georgina Rodríguez (28), e dos filhos Cristiano Ronaldo Jr, Alana, Eva e Matheo.

Na imagem, a família aproveita um belo almoço diante de uma paisagem verde. "Férias com amor", escreveu o atleta na legenda.

Ainda no registro não é possível ver a filha mais nova do casal, Bella Esmeralda, que nasceu no dia 18 de abril.

Perda do filho

Em abril deste ano, Cristiano e Georgina Rodríguez perderam um dos filhos que estavam esperando. Através de um comunicado, o casal anunciou o falecimento do menino após o parto.

"É com a mais profunda tristeza que comunicamos o falecimento do nosso bebê. É a maior dor que quaisquer pais podem sentir. Só o nascimento da nossa bebê nos dá forças para viver este momento com alguma esperança e felicidade", dizia um trecho da nota.

