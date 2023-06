Conheça o luxuoso hotel que Virginia e Zé Felipe estão hospedados no Caribe

Saiba mais detalhes do hotel caríssimo e luxuoso que Virginia Fonseca e Zé Felipe se hospedaram durante viagem

Parece que a influenciadora digital e empresária, Virginia Fonseca, e o cantor Zé Felipe, têm um bom gosto e tanto! O casal de pombinhos, que viajou para o Caribe para um período de férias apenas os dois, escolheu o mesmo destino favorito de alguns bilionários: a ilha de Canouan, localizada no arquipélago de Granadina, que pertence ao país São Vicente e Granadinas.

Local paradisíaco que possui cerca de 7,6 quilômetros quadrados e menos de dois mil habitantes, é um destino extremamente luxuoso que possui somente um hotel em toda sua extensão: o magnífico Mandarin Oriental Canouan, com diárias que variam de R$7,2 mil até R$25 mil.

Construído em Canouan, dois terços da ilha são propriedade privada, contando com uma área denominada de Grenadines Estate. Para dentro de seus portões, fica situado o Mandarin Oriental Canouan, que possui praias desertas, restaurantes luxuosos e vilas particulares de alto padrão. No total, no local se encontram 26 suítes e 13 vilas.

Para uma de suas vilas, a diária do quarto que conta com varanda térrea e um estúdio de 344m² pode chegar até R$26 mil. O cômodo ainda conta com uma piscina e cozinha privativa, seis camas, sacada com vista para o mar e banheira.

Todos os bares e restaurantes do local funcionam em horários rotativos com base na disponibilidade de produtos sazonais. Ao todo, são nove opções, incluindo bares e lounges, oferecendo desde comida mediterrânea até frutos do mar. Os pratos podem chegar ao valor de U$500, cerca de R$2,4 mil, na cotação atual do dólar.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mandarin Oriental, Canouan (@mo_canouan)



Reclamou!

Apesar do clima de romance, também rolou DR na viagem a dois de Virginia e Zé Felipe. Em seus stories, a influenciadora reclamou para seus seguidores do hálito do amado. "Ele comeu uma batata ontem a noite, a batata era pura cebola, dormiu cheirando ela e acordou cheirando ela", revelou. "Ele escovou os dentes viu, ele fica P, mas é verdade", ainda disse Virginia rindo da situação.