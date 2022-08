Com maiô decotadíssimo, Sheron Menezzes curte praia na Grécia com o marido: ''Lua de mel''

De lua de mel em Mykonos, Sheron Menezzes e marido posam para lindos registros na praia e arrancam elogios dos seguidores

CARAS Digital Publicado em 25/08/2022, às 17h36

Sheron Menezzes (38) roubou a atenção ao compartilhar fotos da sua lua de mel com o marido, Saulo Camelo, em Mykonos, na Grécia. Curtindo a praia, a atriz impressionou ao exibir o corpaço nas fotos.

Para mais um dia de descanso e turismo, a musa elegeu um maiô decotado no limite, quadriculado e com detalhes na cintura. Completando o look, ela apostou em uma camisa branca e cabelo preso.

Diante da paisagem deslumbrante do local, Sheron mostrou as curvas impecáveis e arrancou elogios. Além disso, ela posou para fotos românticas com o amado. "E foi uma maravilhosa Honeymoon [lua de mel]", escreveu ela na legenda.

"Maravilhosos", elogiou um internauta; "Deusa demais", disparou outra; "Uma das mais belas", comentou uma terceira; "Vocês são lindos", declarou mais uma.

SHERON MENEZZES FAZ TOPLESS EM PRAIA NA GRÉCIA

Sheron Menezzes decidiu usar suas redes sociais para exibir um passeio que fez durante a viagem que está fazendo pela Grécia. A atriz publicou um vídeo onde ela aparece, fazendo topless, dando um mergulho em águas cristalinas de uma praia paradisíaca em que estava. No vídeo, a artista aparece mexendo no cabelo e fazendo poses sensuais, enquanto admirava abela vista do lugar, repleto de natureza. Na legenda, ela apenas escreveu um emoji de sol, combinando com um emoji de coaração azul.

