Com a filha, Claudia Raia esbanja beleza na Itália

Atriz Claudia Raia encantou ao mostrar cliques de viagem com a filha, Sophia Raia, pela Itália

CARAS Digital Publicado em 19/07/2022, às 13h02

A atriz Claudia Raia (55) está viajando com a filha e encantou ao exibir registros com a herdeira em pontos turísticos da Itália. Nesta terça-feira, 19, a artista compartilhou cliques com Sophia Raia (19) curtindo o local e esbanjou beleza ao surgir toda estilosa.

Enquanto Claudia Raia apostou em um vestido verde, a garoto foi de look preto. "Bom dia, Brasil. Boa tarde, Itália! Começando a semana no modo férias agarrada nos meus filhotes e conhecendo as maravilhas desse mundo!", disse a atriz.

Nos comentários, os internautas admiraram a dupla. "Maravilhosas demais", elogiaram os internautas. "Lugar lindo", falaram outros.

Ainda recentemente, Claudia Raia impressionou ao mostrar seu corpo treinado na academia. De look fitness, ela deixou seus músculos à mostra e chamou muita atenção com sua boa forma.

Claudia Raia esbanja beleza e estilo com a filha na Itália; veja: