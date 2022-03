Com a família, Zé Neto curte dia na praia só de sunga e se diverte com a web: ''Chega de polêmica''

Só de sunga, Zé Neto aproveita férias no litoral com a família e internautas relembram polêmica do 'volumão' do sertanejo

CARAS Digital Publicado em 15/03/2022, às 18h28

Zé Neto - Reprodução/TV Globo