Com o bronzeado renovado, Patrícia Poeta se despede de Noronha: ''Amo essa ilha, até breve!''

Após curtir alguns dias de férias em Fernando de Noronha, a apresentadora Patrícia Poeta se despede do paraíso em grande estilo

CARAS Digital Publicado em 28/01/2022, às 09h51

Após curtir dias especiais em Fernando de Noronha, Patrícia Poeta (45) se despede do local de forma especial.

Esbanjando uma beleza estonteante em biquíni super estiloso, a apresentadora compartilhou diversos registros deslumbrantes feitos com cartão-postal do arquipélago de fundo.

Em suas redes sociais, a jornalista exibiu os cliques e aproveitou para se despedir de Noronha com uma bela mensagem nesta sexta-feira, 28.

"Registros dos últimos dias de folga. Se conectar com a natureza não tem preço, né?! Vou embora daqui sempre com o gostinho de 'quero mais'. Até breve, Noronha! Amo essa ilha e as pessoas que vivem nela! Valeu, mais uma vez! Ps: ahhh… te espero amanhã no É de Casa! De volta ao batente!!", escreveu ela na legenda da publicação, anunciando que já amanhã, 29, estará apresentando o programa É de Casa, da TV Globo.

Nos comentários, os internautas rasgaram elogios à musa.

"Você é linda demais", "show de beleza", "amo Noronha, é mesmo o paraíso", "maravilhosa" e "lindíssima" foram alguns comentários deixados pelos seguidores e fãs da jornalista.

Em um post anterior, feito na última quinta-feira, 27, ela aparece belíssima em um vestido roxo esvoaçante com um pôr do sol especial ao fundo.

De biquíni rosa, Patrícia Poeta esbanja curvas bronzeadas com elegância

A apresentadora Patrícia Poeta esbanjou beleza e boa forma em novas fotos em Fernando de Noronha.

Nesta quinta-feira, 27, a jornalista global compartilhou cliques curtindo a praia com um biquíni rosa e se destacou com elegância.

Confira os cliques lindíssimos de Patrícia Poeta em Fernando de Noronha

