Cleo relembra ensaio sensacional nas ruas de Nova York

Cleo posta vídeo relembrando alguns momentos na cidade de Nova York e arranca elogios dos seguidores

CARAS Digital Publicado em 13/10/2022, às 20h04

Nesta quinta-feira, 13, a cantora e atriz Cleo (40) decidiu deixar seus seguidores sem ar! Em suas redes sociais, a famosa aproveitou o dia de TBT para mostrar alguns momentos de um ensaio que fez nas ruas de Nova York, nos Estados Unidos.

“Bateu saudade dos dias em NYC”, escreveu a cantora na legenda da publicação em seu Instagram. Cleo aparece usando um vestido laranja com roxo, deixando uma abertura em sua barriga. Fazendo vários carões, ela arrancou diversos elogios dos seus seguidores. No vídeo, a atriz aparece ao som da música Hold Me Closer, do famoso Elton John com a cantora rainha do pop dos anos 2000, Britney Spears.

“Que belezura”, comentou sua mãe Glória Pires. “Musa”, disse outra. “Perfeita”, comentou uma terceira. "Parece a Rubi da novela mexicana", brincou outra seguidora. Já seu marido, Leandro D'lucca, também fez questão de exaltar sua amada: “Uau! Muito gata meu amor!”, exclamou.

Veja a publicação de Cleo com um ensaio em Nova York:

Completando mais um ano de vida, Cleo recebeu homenagens especiais da mãe, Gloria Pires, e do padrasto Orlando Morais. No dia 2 de outubro, Cleo chegou a marca de 40 anos, esbanjando beleza e seu corpão escultural como se ainda tivesse 20.

Ao celebrar a chegada dos 40 anos de Cleo, a atriz consagrada compartilhou uma foto antigo encantadora em que a herdeira do relacionamento com o cantor Fábio Jr (68) aparece ainda criança.

Na imagem, as duas estão dando um selinho. "@cleo Meu bbzinho, mulher gigante - hoje é seu dia! Gratidão por ter me escolhido para ser sua mãe. Gratidão por ter sido apoio fundamental para a minha caminhada. Gratidão por compartilhar seu amor comigo e sempre me ensinar. Te amo, filha. Toda a felicidade em sua vida, amor!", disse Gloria.