Chuveiro, bar e cosméticos de luxo: os detalhes do voo de Ana Maria Braga para Dubai

Veja os detalhes do voo de Ana Maria Braga para Dubai; viagem em primeira classe pode chegar a R$ 50 mil

De férias do Mais Você, a apresentadora Ana Maria Braga surpreendeu os seguidores ao exibir detalhes do voo de primeira classe que a levou até Dubai, nos Emirados Árabes. O que muitos não sabem é que a apresentadora viajou no maior avião de passageiros do mundo.

A artista embarcou no Airbus A380, que tem capacidade para mais de 800 pessoas. Ele oferece uma experiência de luxo para o ocupante, que tem suítes com portas que fecham e dão total privacidade ao passageiro.

Quem estiver na primeira classe, tem a opção de fazer refeições a qualquer momento, um spa a bordo e até um lounge bar, com grande variedade de bebidas. Além disso, a cabine é equipada com uma televisão full HD, tela sensível ao toque, luz de fundo de LED e mesa de trabalho.

Uma viagem entre São Paulo e Dubai em um Airbus A380 operado pela Emirates custa ao menos R$ 50 mil.

Assento também é criado para aumentar conforto

Chamado de flat-bed, o assento do passageiro conta com apoio para as pernas, encosto, apoio para a cabeça, apoio para os braços, estrutura do assento, extensão do apoio para as pernas e extensão da bandeja do assento operados eletricamente permitem que o assento converta as posições predefinidas (vertical, jantar, lounge, lounge cama ou cama) ou para qualquer posição intermediária.

Quem quiser dar um tapa no visual ainda conta com espelho de maquiagem iluminado embutido, conjunto de cuidados com a pele da marca sueca de luxo Byredo, cosméticos da Bulgari e secador.

Veja mais funções presentes no voo de Ana Maria Braga:

Cesta de "guloseimas" com lanches doces e salgados de alta qualidade.

Guarda-roupa

Controles de assento sem fio com tela sensível ao toque de 13 polegadas para controlar o sistema de entretenimento (ice) e assento.

Shower Spa - com chuveiro a bordo

Controle de temperatura da água

Unidade de penteadeira

Espelho de corpo inteiro

Piso aquecido

Assentos de couro

Flores naturais

Produtos de banho sustentáveis

Gastronomia de primeira classe

Refeições à la carte com vários pratos

Serviço sob demanda

Carta de vinhos

Pijama hidratante EHydra Active, chinelos e máscara para os olhos •

Fones de ouvido Bowers & Wilkins E1

Colchões, travesseiros e cobertores forrados

Kits de amenidades exclusivos da Bulgari

Bar completo com bebidas e snacks totalmente abastecidos

Preparação de um coquetel durante o voo