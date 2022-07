Cauã Reymond esbanja beleza ao curtir passeio pela Itália: ''Coisa linda!''

Cauã Reymond aproveitou o fim da tarde para tirar uma série de cliques arrasadores na Itália

CARAS Digital Publicado em 08/07/2022, às 18h20

Nesta sexta-feira, 8, Cauã Reymond (42) decidiu aproveitar o fim da tarde na Itália para fazer alguns cliques arrasadores.

O ator esbanjou sua beleza ao surgir curtindo as ruas da Sícilia, usando um look despojado, um óculos de sol estiloso e dando um largo sorriso para as lentes das câmeras.

Na legenda, ele escreveu: "Aproveitando a golden hour na Sícilia".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Perfeito!", disse um. "Coisa linda!", falou outro. "O sorriso de milhões!", escreveu um terceiro.

Confira os cliques arrasadores que Cauã Reymond fez no fim da tarde na Itália: