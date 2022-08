Carol Peixinho surge em clima de romance com Thiaguinho durante viagem

A ex-BBB Carol Peixinho dividiu cliques românticos ao lado do namorado, o cantor Thiaguinho

CARAS Digital Publicado em 16/08/2022, às 19h35

Carol Peixinho (37) e Thiaguinho (39) estão curtindo alguns dias de descanso em Canoa Quebrada, no Ceará, e a ex-BBB decidiu compartilhar alguns cliques românticos com o amado em suas redes sociais nesta terça-feira, 16.

Nas imagens publicada no Instagram, a morena e o cantor aparecem passeando pela praia, e depois surgem abraçados e trocando olhares apaixonados. Na legenda, a famosa aproveitou para se declarar para o amado. "Leve e infinito como o mar", disse ela.

Carol e Thiaguinho assumiram o romance em fevereiro deste ano, e na ocasião eles postaram fotos juntos na praia e trocaram declarações. Agora, a ex-BBB e o cantor pretendem formar uma família. Segundo o colunista Leo Dias, do site Metrópoles, os dois estão fazendo planos para terem filhos em breve. Vale lembrar que este foi o primeiro relacionamento que Thiaguinho assumiu após o fim do casamento com a atriz e apresentadora Fernanda Souza (38) em 2019.

Confira as fotos de Carol Peixinho e Thiaguinho:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carol Peixinho 🐠 (@carolpeixinho)

