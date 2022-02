Carol Dias vive cena romântica com Kaká durante passeio na neve

Carol Dias postou um clique super romântico que tirou ao lado do marido, Kaká, durante um passeio na neve

CARAS Digital Publicado em 03/02/2022, às 15h25

Nesta quinta-feira, 3, Carol Dias (26) decidiu usar suas redes sociais para exibir um clique romântico que viveu ao lado do marido, Kaká (39), durante um passeio na neve.

A modelo publicou um clique onde ela aparece em um teleférico, dando um beijinho no marido, enquanto eles usavam looks de inverno estilosos e que combinavam.

Na legenda, ela escreveu: "O que você espera de um bom marido? E o que você espera de uma boa esposa?"

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a responde-la nos comentários: "Respeito e companheirismo!", disse um. "Respeito, cuidado, compromisso, lealdade", escreveu outro. "Respeito lealdade e amor!", falou um terceiro.

Outros fãs ainda deixaram seus elogios para o casal: "Tão lindos!", disse um. "É muito amor!", escreveu mais um.

Estilo até na neve!

Recentemente, Carol Dias mostrou que tem muito estilo ao escolher seu look para um passeio na neve.

Ela apostou em um conjunto de inverno vermelho, com detalhes em azul marinho, combinando com um gorro preto com pelúcia e uma bolsinha branca grifada.

Confira o clique romântico de Carol Dias com Kaká: